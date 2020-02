Incidente a Siracusa, moto si scontra con due auto: morto il centauro

Ancora una tragedia sulle strade della Sicilia. Un centauro siracusano di 40 anni è morto in un incidente stradale stamattina in contrada Santa Teresa Longarini, periferia sud di Siracusa. Il motociclista, per cause da accertare, si è scontrato con due auto.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che non ha potuto far nulla per il 40enne e il personale di Anas che ha lavorato per sbloccare il traffico sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” . Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi mentre la Procura ha aperto una inchiesta.

