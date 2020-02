Incidente sul lavoro per un imprenditore a Lipari, colpito da un gancio al volto

Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Lipari. Il noto imprenditore edile, Angelino Biviano, 69 anni, per cause in corso di accertamento, è stato colpito, in pieno volto, dal gancio da traino di un autocarro.

Immediatamente soccorso è stato trasferito con l’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Lipari, dove gli è riscontrato un grave trauma facciale e una lesione dell’orbita. Stante le sue condizioni, i sanitari del nosocomio eoliano che gli hanno prestato le prime cure, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasferito, in codice rosso, al Policlinico di Messina.

Le sue condizioni sono considerate preoccupanti e vi sarebbe il rischio l’imprenditore possa perdere un occhio. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad un delicato intervento di chirurgia maxillo – facciale. La notizia, ovviamente, ha scosso Lipari dove l’imprenditore è apprezzato e stimato per la sua competenza e professionalità ed anche per le doti umane.

