Tangenziale di Messina, a fine mese aprono due rampe tra Giostra e galleria San Jachiddu

Chiude l’autostrada e aprono non una, ma due rampe. Gli ultimi sopralluoghi del Comune e del Consorzio Autostrade a Giostra hanno portato ad una sostanziale novità dello scenario che attende gli automobilisti che viaggiano lungo la tangenziale direzione Palermo-Messina e quelli che sono diretti nella zona nord della città.

In base alle ultime ipotesi di lavoro, se le ultime verifiche dovessero andare a buon fine, potrebbero essere aperte entrambe le rampe che dallo svincolo di Giostra conducono direttamente alla galleria San Jachiddu e viceversa.

Due viadotti di poche centinaia di metri che eviterebbero, a chi deve andare verso l’Annunziata o a chi da quella zona deve prendere l’autostrada, di non utilizzare più il viale Giostra, come avviene da anni, ma di avere una via preferenziale e rapida.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE