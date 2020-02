A Messina arrivano i varchi elettronici nelle zone a traffico limitato

Nuova isola pedonale in centro a Messina, Ztl fra il Boccetta e via Santa Cecilia, cordolo in via Consolare Pompea, nuova viabilità a Torre Faro e reintroduzione dell'Ecopass.

Ecco cosa contengono le 79 pagine della relazione progettuale del Piano generale del traffico urbano (Pgtu) approvato in Giunta e che fra una settimana sarà discusso in Commissione urbanistica e al Palacultura, in un forum aperto ai cittadini.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE