In calo i livelli batterici ma a Barcellona l'acqua è non ancora potabile

A Barcellona l'acqua della rete idrica comunale non è ancora potabile. Nonostante i ripetuti esami chimici e l'ampliamento dei punti di campionatura della rete idrica dell'acquedotto, l'acqua - pur in presenza di una diminuzione della carica batterica - continua ad essere inquinata e per questo permane immutato il divieto di utilizzo, in quanto i valori di batteri “escherichia coli” e “batteri coliformi” non sono al di sotto del limite stabilito dalla legge.

Il divieto di utilizzo resta immutato sia per bere che per altri usi alimentari, compresa la cottura di cibi.

© Riproduzione riservata

