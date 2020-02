Nessuna bonifica né messa in sicurezza, sigilli alla discarica di Lami-Malopasso

I carabinieri di Lipari, di concerto con i colleghi della Compagnia di Milazzo e su delega della Procura della Repubblica di Barcellona, hanno posto sotto sequestro l'ex discarica liparese di Lami-Malopasso, sito chiuso nel giugno del 2007, nel quale, nel tempo, sono stati effettuati interventi tampone ma non la completa bonifica e messa in sicurezza.

L'operazione di sequestro si è svolta alla presenza di tecnici dell'Arpa Sicilia e di un ispettore della polizia ambientale di Palermo.

