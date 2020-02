Intascava i soldi delle carte d'identità elettroniche, arrestato dipendente comunale nell'Agrigentino

Avrebbe intascato i soldi delle carte di identità elettroniche invece di versarli nelle casse del Comune, riuscendo a mettere da parte circa 30 mila euro. Un dipendente del Comune di Ravanusa è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri, a conclusione di un’indagine lampo, con l’accusa di peculato e malversazione in danno di privati.

L’impiegato infedele, per il rilascio delle carte d’identità, chiedeva ai cittadini - come previsto dalla legge - di recarsi a fare il versamento sul conto corrente del Municipio. Ma non a tutti.

Ad alcuni, infatti, - stando all’accusa - chiedeva di pagare le somme direttamente a lui in contanti. Intercettazioni e telecamere piazzate dai militari dell’Arma di Ravanusa e Licata lo hanno incastrato documentando i passaggi di denaro.

L’ultimo, ieri mattina, gli è stato fatale. Gli ammanchi, secondo gli investigatori, si aggirano sui 30mila euro. Il dipendente comunale è stato posto agli arresti domiciliari. L’indagine è stata coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento, Paola Vetro.

Il dipendente del Comune di Ravanusa, Mario Seggio, 54 anni, accusato di peculato e malversazione in danno di privati, è stato incastrato grazie alle intercettazioni ambientali e alle telecamere fatte collocare dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dal pm Paola Vetro.

La Procura non s'è, infatti, accontentata delle scarne denunzie e dei sospetti. «Non si esclude che anche in altri Comuni vi siano impiegati infedeli che fanno la stessa cosa». Emerge questo dagli ambienti della Procura. Impiegati che determinano un danno per l’ente, ma anche per lo Stato al quale i soldi devono affluire.

© Riproduzione riservata