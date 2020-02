L'addio di Nizza a Sara e Cosima: "Non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli amici"

"Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici". Don Angelo Isaia cita un passo del Vangelo durante l'omelia dei funerali di Cosima Pellizzeri e Sara Manoti, le sorelle di 96 e 89 anni morte all'alba di mercoledì scorso nell'incendio della loro abitazione sul lungomare di Nizza di Sicilia, in vico Marina 1.

In quei momenti terribili Sara e la terza sorella, l'87enne Giovanna, hanno provato a spegnere le fiamme gettando dell'acqua, e mentre Giovanna è andata a chiedere aiuto, Sara è rientrata in casa per cercare di salvare Cosima, non vedente e costretta a letto. Ma ha trovato anche lei la morte.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE