Novità in casa Amam, De Luca e Puccio illustrano il piano ai messinesi

Il Sindaco Cateno De Luca e il Presidente del CdA di AMAM spa Salvo Puccio, insieme ai componenti Roberto Cicala e Loredana Bonasera, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, hanno illustrato in dettaglio i nuovi servizi all’utenza e le procedure di fatturazione, la stipula dei contratti, l’esecuzione dei pagamenti.

“L’azione che stiamo seguendo in modo sinergico – hanno dichiarato il Sindaco De Luca e il Presidente Puccio – é la bonifica amministrativa efficace delle situazioni controverse. L’abbattimento di 25 milioni di euro dei crediti non esigibili e prescrivibili ci motiva ancora di più a segnare il passo del cambiamento verso l’efficienza e la lotta ai morosi cronici”.

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato le associazioni dei consumatori e gli amministratori di condominio. I servizi, oltre che favorire la gestione dei rapporti contrattuali con l’utenza, consentiranno costantemente la reale cognizione amministrativa ed economico finanziaria dei crediti da fatturazione.

AMAM ha previsto nei prossimi invii massivi delle bollette una scheda dettagliata sui nuovi servizi, sulle differenze rispetto alle vecchie fatturazioni e i vantaggi che ne riceverà l’utenza cittadina: dall’autolettura (che consente all’utente di ricevere la bolletta sempre in linea con i consumi effettivi), ai pagamenti attraverso il sito (con possibilità di visualizzare in tempo reale il proprio estratto conto sempre aggiornato), dai ticket online (per ricevere assistenza h24 sul contratto), alla tradizionale possibilità di ristampe dei bollettini in duplicato, oggi possibile anche dal sito (con accesso all’estratto conto della propria utenza, scaricando fatture smarrite o bollettini non ancora pagati), infine un approfondimento sulle volture dei contratti.

