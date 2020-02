Omicidio del cuoco di Modica, rilasciato nella notte il sospettato

È uscito alle 2 di questa notte dalla caserma Podgora, del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa, l’uomo sospettato per la morte del cuoco modicano Giuseppe Lucifora.

Era entrato in caserma poco dopo le 19,30 accompagnato dal legale. Le indagini proseguono a ritmi serrati; nei confronti dell’uomo non è stato emesso alcun provvedimento. In caserma anche il sostituto procuratore titolare dell’indagine, Francesco Riccio.

«Ha respinto ogni accusa e ha costantemente ribadito la sua estraneità nel corso di un interrogatorio che si è protratto per oltre sei ore - dichiara all’Agi l’avvocato Piter Tomasello, che rappresenta il sospettato assieme all’avvocato Orazio Lo Giudice - «Ieri mattina è stata effettuata una perquisizione nella sua abitazione sono stati effettuati dei rilievi dai ris e sequestrati Ipad e telefonino».

