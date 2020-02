Usura, l’appello di Assci: approvare al più presto la legge per proteggere gli imprenditori vittime

Approvare al più presto la proposta di legge presentata alla Camera per sostenere gli imprenditori e gli operatori economici vessati dalla criminalità organizzata e in difficoltà finanziaria.

E' l’appello che lancia l'Assci, associazione per lo sviluppo e la salvaguardia del credito alle imprese con sede a Palermo, che per prima ha evidenziato la necessità di una modifica alle due leggi in materia già esistenti. L'idea lanciata dall'Assci si è poi tramutata una proposta di legge per iniziativa di 16 deputati con prima firmataria Piera Aiello.

"L'invito alle forze politiche - afferma il presidente di Assci, Giuseppe Spera - è quello di dare massima priorità a questa iniziativa legislativa per aiutare ancora di più imprenditori e operatori vittime di usura. Ringrazio per questo i parlamentari Aiello e Giarrusso che si sono spesi per sostenere questa battaglia".

