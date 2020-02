Operaio cade in bacino carenaggio ai Cantieri navali di Messina: è grave

E' mistero sul ferimento di un romeno di 43 anni caduto all’interno dei Cantieri navali Palumbo a Messina. Stamani è stato trovato dai carabinieri riverso per terra, sulla piastra del bacino di carenaggio, impossibilitato a muoversi a causa di ferite e traumi. È ricoverato al Policlinico e le sue condizioni sarebbero gravi.

Secondo quanto si è appreso, in base a una prima ricostruzione, risulta impiegato in una ditta esterna, impegnata in lavorazioni per conto dell’azienda che opera nella Zona falcata. Ma quando si è verificato il fatto non stava prestando servizio ed era in abiti civili. Dormiva in una cabina di un mezzo navale fermo in cantiere per riparazioni e sarebbe caduto in nottata o all’alba. Lo stesso operaio avrebbe chiamato per primo il numero di pronto intervento 112 col suo cellulare intorno alle 4.

