Pista ciclabile e aree attrezzate, l'area ex cave di Venetico si rifà il look

Valorizzazione dell'area ex cave di argilla di Venetico attraverso la possibilità di intercettare fondi. Proprio su questo fronte, si è concluso l'iter amministrativo volto ad ottenere le necessarie autorizzazioni per rendere esecutivo il progetto relativo alla riqualificazione ambientale e paesaggistica delle ex cave di argilla per un importo di 2.342.000 euro, che è stato redatto dallo studio dell'architetto Claudio Lucchesi.

L'area delle ex cave, oggi nel degrado, secondo il nuovo progetto, dovrebbe subire una radicale trasformazione grazie agli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, che comprendono: la realizzazione di una pista ciclabile di ben due chilometri che costeggerà il lago esistente, nonché aree pedonali, aree attrezzate di gioco e relax per bambini ed adulti.

