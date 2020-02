Policlinico Messina, stangata per l'Asp: risarcimenti e assunzione per i precari

Una sentenza che può essere definita storica quella emessa ieri in favore di tanti precari del comparto Sanità che hanno lavorato, senza stabilizzazione, al Policlinico di Messina.

L'Azienda sanitaria di Messina è stata infatti condannata dal Tribunale a sanare immediatamente l'utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato, illegittimamente protrattisi per oltre un decennio, riconoscendo a numerosissimi lavoratori che hanno prestato servizio alla “Gaetano Martino” - per periodi ripetuti, ma sempre come precari - un cospicuo risarcimento dei danni subiti.

