San Fratello è rinato dalla frana, ferve la riqualificazione di piazze e quartieri

Identità, orgoglio, voglia di andare avanti e rimanere, nonostante tutto, nella propria terra d'origine. A San Fratello la ricorrenza del decennale della frana ha fatto emergere ancora una volta quei sentimenti che non si sono sopiti, nonostante un paese spopolato della stragrande maggioranza di quelli che ci vivevano una volta, e che la comunità locale ha sempre vissuto con la stessa dignità e compostezza con cui ha affrontato i giorni durissimi di dieci anni fa.

Conclusi gli interventi di consolidamento e realizzate le strutture e i sistemi necessari a rimettere in sesto le ampie zone squarciate dal dissesto idrogeologico, oggi sono operativi i cantieri per la riqualificazione della piazza dell'ex Chiesa di San Nicolò e per la riqualificazione di Riana, mentre volgono quasi a termine gli interventi nell'area dell'ex scuola elementare, anch'essa demolita, su cui sono sorti un campo di calcetto ed un ampio spazio parcheggi.

