Ruba due anelli in gioielleria nel giorno di San Valentino, 40enne arrestato a Messina

È di tre arresti il bilancio dei servizi di prevenzione e controllo effettuati, nel giorno di San Valentino, dai carabinieri delle compagnie Messina Centro e Messina Sud. Nella tarda mattinata di venerdì è finito in manette Santo Giannino, 40enne, beccato all'uscita di una gioielleria del centro e accusato di furto aggravato e violazione della sorveglianza speciale.

Quando i carabinieri hanno sottoposto l'uomo a perquisizione personale, gli hanno trovato addosso due anelli, non custoditi in alcuna confezione e senza scontrini come “pezze d'appoggio”. I due gioielli erano stati, dunque, appena rubati, approfittando di un momento di distrazione della commessa.

