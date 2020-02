Vasto incendio al lido Blue Beach di Brolo, c'e' un sospettato

All’indomani del gravissimo incendio che ha distrutto il lido “Blue Beach” di Brolo proseguono le indagini, senza escludere alcuna pista, da parte dei Carabinieri della locale stazione, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Patti, Giorgia Orlando, e che vedono interessata anche la Guardia Costiera.

Da notizie dell’ultim’ora ci sarebbe un indiziato. Si tratta di un cittadino di nazionalità estera, già noto alle forze dell’ordine, che in base ad alcune testimonianze gli inquirenti collocherebbero sui luoghi nelle fasi immediatamente precedenti al divampare dell’incendio. L’uomo, interrogato già nella serata di ieri, non è stato comunque sottoposto a fermo ma gli sarebbe stato intimato di restare a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Vasto incendio al lido Blue Beach di Brolo, danni ingenti: si indaga sulle cause

Intanto la conta dei danni è purtroppo impietosa. Il rogo, sviluppatosi nel tardo pomeriggio di ieri, non ha lasciato granché da salvare della struttura balneare che in estate svolge anche servizio ristorante e pizzeria. Per domare le fiamme sul posto sono intervenuti i volontari della locale sezione di protezione civile, e le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Patti e Milazzo, intervenuti anche con un rincalzo di due autobotti pompa provenienti da Milazzo e dalla sede centrale di Messina.

