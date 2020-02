Capo d'Orlando, raccolta firme per la realizzazione di una strada

Una raccolta firme per supportare la petizione dei cittadini delle zone di Santa Lucia e via Cordovena di Capo d’Orlando che chiedono una strada alternativa alla via Cordovena che possa collegarli alla parte rivierasca della città.

Dopo l’abolizione del passaggio a livello sulla via Cordovena, con la deviazione del traffico sulla piazza Bontempo il collegamento tra le due zone, quella sud e quella nord, avviene tramite le strade alternative che allungano il percorso di quasi un chilometro e lo rendono, soprattutto per i pedoni, alquanto rischioso perché il sottopasso ferroviario di via Tripoli II tronco che devono attraversare ha un minuscolo marciapiedi.

Di giovedì poi, quando in piazza Bontempo, si sviluppa il mercato settimanale, il caos nella circolazione stradale regna sovrano ed a farne le spese sono gli abitanti di queste zone intrappolate dal movimento della kermesse fieristica.

© Riproduzione riservata