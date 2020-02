Dopo le polemiche ecco il passo indietro, salta il concerto di Gianni Celeste a Messina

Molto rumore per nulla. Dopo le polemiche di inizio anno, l’annuncio è arrivato un po’ in sordina, attraverso un tam tam sui social: il concerto di Gianni Celeste, previsto al Palacultura il 28 febbraio, non s’ha da fare. Evento annullato, così recita uno dei post pubblicati dallo stesso cantante neomelodico sulla propria pagina Facebook.

Poi la precisazione: un’esibizione ci sarà, ma non più a Messina, bensì in un locale di Acicatena, in provincia di Catania. La conferma arriva dall’organizzatore del concerto, da anni nel giro degli spettacoli neomelodici, Paolo Scalici: "Il concerto è saltato solo per miei problemi personali, per questo lo abbiamo annullato. Stiamo rimborsando chi aveva già comprato il biglietto, ma posso dire che la prevendita stava andando alla grande, avevamo già venduto circa 500 biglietti".

Scalici, però, continua a non digerire le polemiche delle scorse settimane. Lasciando intendere che alla base dell’annullamento-spostamento del concerto possano esserci anche altre ragioni.

© Riproduzione riservata