Incidente sul lavoro al mercato di Scicli, 44enne muore schiacciato dal muletto

Incidente sul lavoro a Scicli, nel Ragusano, nei pressi del mercato di Donnalucata. Un uomo, Memmo Paolello, è rimasto schiacciato a seguito del ribaltamento del mezzo meccanico con cui stava lavorando. Inutili i soccorsi. Il 44enne è deceduto sul colpo. Sul posto i carabinieri della Tenenza di Scicli per accertare la dinamica dell’accaduto.

Per Sebastiano Cappuccio, segretario generale regionale Cisl, "non si può morire così mentre si lavora onestamente per portare a casa uno stipendio". Da qui il tweet di cordoglio e la richiesta"«a Palermo come a Roma", di "più ispettori, più vigilanza, più formazione, più prevenzione" perché "il tema della #sicurezza sul lavoro non può più essere la cenerentola dell'agenda politica".

