Santa Teresa di Riva, danneggiato il fabbricato comunale in piazza Marina Militare

Non c'è pace per il prefabbricato comunale in piazza Marina Militare Italiana a Santa Teresa di Riva. La struttura, già al centro di una vicenda esplosa nell'autunno del 2017 quando venne occupata abusivamente e poi sgomberata dal proprietario dell'abitazione limitrofa, è stata adesso danneggiata e sono in corso indagini da parte dell'Arma dei Carabinieri per risalire all'autore del gesto e capire le motivazioni che l'hanno spinto a fare ciò.

A segnalare movimenti sospetti all'interno del piccolo locale, realizzato parecchi anni fa dal Comune sul confine ovest della piazza e utilizzato come spogliatoio e deposito, è stato ieri mattina il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Migliastro che, già domenica pomeriggio, aveva udito strani rumori, riconducibili a lavori edili, provenire dalle immediate vicinanze del deposito.

