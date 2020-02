Volo di 5 metri dentro un tombino in via dei Mille, un uomo ferito a Messina

Assurdo incidente nel primo pomeriggio di oggi, in pieno centro a Messina. Un uomo di 57 anni (e non un ragazzo come si era appreso inizialmente), mentre passeggiava in via dei Mille, all’altezza di via Santa Cecilia è letteralmente sprofondato dentro una grata lasciata aperta perché erano in corso dei lavori.

Una caduta di circa 5 metri, con conseguenze gravi: in un primo momento pare che il 57enne avesse perso conoscenza, quando è stato tirato fuori grazie all’aiuto dei vigili del fuoco, lamentava forti dolori ad una gamba.

Immediato il trasporto in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico da parte del personale del 118 intervenuto: l'uomo avrebbe riportato contusioni varie, la rattura di una caviglia, del bacino e di due vertebre.

