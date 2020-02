Truffe sul reddito di cittadinanza, si moltiplicano le denunce in Sicilia

È una realtà sommersa sempre più ampia. Si moltiplicano i casi di persone che incassano il reddito di cittadinanza senza avere maturato il diritto. Così 14 persone, tra cui sei donne italiane e un cingalese, sono state denunciate dai carabinieri a Viagrande.

Tra loro, anche un uomo in libertà vigilata con condanne definitive per associazione mafiosa. Devono tutti rispondere anche di falsità in scrittura privata e truffa aggravata. L’indagine è scattata in seguito all’elevato numero percettori del reddito di cittadinanza a Viagrande, ben 245.

Dai controlli, è emerso che gli indagati avrebbero alterato i dati dello stato civile nella documentazione fornita all’Inps, in particolare per quanto riguarda la composizione del proprio nucleo familiare. Risultavano come abitanti da soli per non cumulare i redditi degli altri appartenenti del nucleo familiare, così da poter godere del beneficio. Tra gli indagati c’è chi ha dichiarato di vivere a Viagrande pur senza essere iscritto all’anagrafe o chi invece ne era stato cancellato per irreperibilità.

