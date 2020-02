Taormina, al via prime mosse sulla viabilità: il piano definitivo può attendere

Via libera dei vertici di Palazzo dei Giurati ai primi provvedimenti per provare a riordinare la viabilità a Taormina sin da questa stagione turistica. Mosse che intanto tentano di razionalizzare la viabilità, rendendola più fluida, in attesa di una strategia organica. In questa direzione si sono orientate le forze politiche della coalizione di governo.

A seguito di un vertice di maggioranza, tenutosi nelle scorse ore, l'aggregazione che fa capo al sindaco Mario Bolognari ha deciso di introdurre alcune novità che scatteranno da qui a breve e che entreranno, quindi, in vigore a prescindere dalle scelte poi per la futura Ztl, probabilmente destinata invece a scattare nel 2021.

