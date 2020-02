Asp Messina, disservizi al Cup: il sindacato dei pensionati pronto alla protesta

Il sindacato dei pensionati della Cgil di Messina ha inoltrato al direttore generale dell’Asp di Messina una richiesta di incontro al fine di verificare le possibili iniziative da adottare per superare le situazioni di grave disagio nei servizi offerti dall’Azienda sanitaria provinciale.

"Da diverso tempo ormai - denuncia lo Spi di Messina - alcuni dei servizi offerti dall’ASP provinciale presentano notevoli inefficienze che creano gravi disagi agli utenti, in particolare alle persone anziane, ai disabili ed alle fasce deboli della popolazione, cioè a quelle categorie di cittadini che invece maggiormente dovrebbero poter godere di servizi adeguati ed efficienti".

"Ci riferiamo in particolare al CUP (Centro Unico Prenotazioni) ed allo

sportello dedicato alla sostituzione del medico di famiglia. In entrambi

i casi infatti, una farraginosa, inconcepibile e intollerabile macchina

burocratica costringe gli utenti a snervanti ore di attesa (al telefono

nel caso del CUP, di persona nel caso dello sportello per la

sostituzione del medico di famiglia) per ottenere dall’ASP prestazioni

prive di complessità, ma estremamente importanti per i cittadini. Il

protrarsi nel tempo di tali situazioni di criticità non può trovare più

alcuna giustificazione e richiede quindi interventi immediati che

assicurino un servizio efficiente ed adeguato alle esigenze degli

utenti".

Per il sindacato dei pensionati serve "un servizio certo,

continuativo, facile e raggiungibile, che tenga conto delle persone con

età superiore a 60 anni, non sempre autonome e autosufficienti che a

Messina rappresentano oltre il 25 per cento della popolazione. In mancanza di una risposta certa e risolutiva dei problemi che abbiamo

rappresentato alla direzione provinciale dell’ASP di Messina già da

dieci giorni - fa presente il segretario generale dello Spi di Messina

Gaetano Santagati - dichiariamo da subito lo stato di mobilitazione dei

pensionati preannunciando un presidio di protesta”.

Lo Spi-Cgil sulle tematiche della qualità della vita, del diritto alla

salute e dei nuovi bisogni sociali ha attivato lo sportello sociale

diritti e benessere, un punto di ascolto e assistenza per anziani e

pensionati. Lo sportello offre una specifica attività di informazione,

consulenza e di tutela su diversi aspetti tra cui sanità, politiche

sociali e abitative. Lo sportello è a disposizione dei cittadini nella

sede Cgil di via Peculio Frumentario il martedì dalle 9 alle 11,30 e il

venerdì dalle 16 alle 18.

© Riproduzione riservata