Bomba al distributore di tabacchi a Catania, si costituisce complice della vittima

E’ un 19enne, coetaneo della vittima, il complice di Agatino Cristian Giustino morto due giorni fa per l’esplosione di un ordigno che avevano piazzato davanti a una rivendita automatica di sigarette di una rivendita di tabacchi nel popoloso rione di Librino a Catania.

Il giovane, che era stato identificato lo stesso giorno dai carabinieri che lo cercavano, si è costituito ieri.

Dopo l’interrogatorio il 19enne è stato denunciato per tentativo di furto aggravato, detenzione e trasporto illegale di materiale esplodente e per morte per conseguenza di altro reato.

