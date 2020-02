Coronavirus, giovane in arrivo da Codogno: due famiglie in isolamento a San Fratello

Due nuclei familiari sono attualmente sottoposti ad isolamento a San Fratello, su invito del sindaco Salvatore Sidoti Pinto, a puro scopo precauzionale per l’ipotesi di contagio da Coronavirus. Nella tarda mattinata di ieri, infatti, una giovane residente a Codogno per ragioni di lavoro, è rientrata in aereo da Milano nel centro nebroideo, suo paese di origine.

La ragazza sta bene e non presenta alcun sintomo. Subito informato il sindaco si è messo in contatto con le autorità sanitarie preposte ed ha quindi suggerito alla famiglia della giovane, ed a quella di un suo congiunto che aveva incontrato nel primo pomeriggio di ieri, di rimanere in isolamento per 15 giorni ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni di prassi suggerite dell’autorità sanitaria.

“La situazione al momento - dichiara Sidoti Pinto - non desta preoccupazione e dunque va evitato qualunque tipo di allarmismo. La famiglia si è messa completamente a disposizione per l’osservazione delle procedure del caso e dunque teniamo costantemente monitorato l’evolversi della vicenda”.

