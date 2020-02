Coronavirus, vertice all'Asp di Messina per studiare le strategie di prevenzione

Si terrà domattina alle 10 un'importante riunione all'Asp, sull'allarme Coronavirus, del tavolo permanente provinciale di Messina composto dai direttori degli ospedali e dei sette distretti sanitari.

Al centro del confronto teso a monitorare ogni profilo ed aspetto concreto delle strategie preventive in corso, vi sara anche il problema dei Dpi, i dispositivi di protezione individuale di cui alcuni dottori di guardia medica hanno segnalato l'assenza e la mancata fornitura puntuale.

In tal senso il manager dell'Asp Paolo La Paglia risponde: «Dai distretti non mi è pervenuto nulla in tal senso, siamo comunque pronti a coprire ogni vuoto dove necessario. Proprio oggi al Mandalari facevamo il conto di tutte le mascherine disponibili e degli altri presidi».

Intanto al Policlinico i vertici dell'azienda hanno cautelativamente sospeso l'infermiere che in una chat di whatsapp aveva diffuso le proprie preoccupazioni su un sospetto caso di Coronavirus, poi peraltro escluso a seguito di esame con il tampone. Il caso è stato sottoposto all'esame dell'ufficio procedimenti disciplinari dell'azienda uiniversitaria ospedaliera Gaetano Martino.

