Ocean Viking, sbarcati a Pozzallo 276 migranti: ora quarantena nell'hotspot

Terminato a Pozzallo lo sbarco dei migranti a bordo dell’Ocean Viking. In totale 276 (e non 274 come si era detto in un primo momento) di cui 195 uomini, 14 donne e 65 minori. Cinque alla fine i migranti ricoverati in ospedale.

Per tre uomini con problemi respiratori (uno con una sospetta tubercolosi) ricovero direttamente nella divisione 'Malattie infettive' dell’Ospedale Maggiore di Modica senza transitare dal pronto soccorso, mentre, per una donna con problemi ginecologici e un uomo con una frattura pregressa sempre in ospedale ma le loro condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni.

Gli altri 271 migranti sono stati trasferiti nell’hotspot di Pozzallo dove resteranno in quarantena per due settimane. Lo sbarco si è svolto con un rigido cordone sanitario e tutti gli operatori sanitari venuti in contatto con i migranti hanno operato in totale sicurezza perchè provvisti di tuta e mascherina.

© Riproduzione riservata