Rapina a mano armata in farmacia a Messina, due banditi ricercati dai carabinieri

Torna l'incubo delle rapine a Messina per la categoria dei farmacisti. In un esercizio della zona nord, si sono materializzati alcuni banditi, che con una spedizione rapidissima - non più di un paio di minuti -, hanno arraffato quanto contenuto in cassa. Indagini affidate ai carabinieri, dopo la denuncia del proprietario.

Secondo quanto ricostruito dai militari alle dipendenze della Compagnia Messina Centro, guidati dal comandante Paolo De Alescandris, la scorribanda si è verificata ieri sera, intorno alle 19. Presa di mira la farmacia Giacopello, situata in via Palermo.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE