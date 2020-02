Aggredisce due fratelli e li accoltella, 41enne arrestato a Siracusa

I carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo e della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Siracusa, hanno tratto in arresto Vincenzo Inturrisi, 41 anni, per lesioni aggravate, dopo avere aggredito due fratelli 40enni colpendoli ripetutamente con un coltello.

Le vittime avevano riportato ferite in varie parti del corpo, soprattutto al volto. Trasportate al pronto soccorso dell’ospedale «Umberto I» di Siracusa, i due sono stati ricoverati, in attesa di un intervento chirurgico nell’area auricolare del capo. Non sono in pericolo di vita. L’arrestato è stato condotto nel carcere Cavadonna di Siracusa.

© Riproduzione riservata