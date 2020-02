Coronavirus, Messina studia le mosse di prevenzione: screening sanitari e niente gite

Si è riunito nuovamente il tavolo sul Coronavirus convocato a Palazzo Zanca dal sindaco di Messina Cateno De Luca. Tavolo chiuso con coda polemica dal sindaco: «Temo che il nostro sistema sanitario regionale non sia ancora pronto ad affrontare una situazione di emergenza causata dalla diffusione del Coronavirus in Sicilia».

Queste le considerazioni a "consuntivo" della riunione: «Siamo in attesa di confrontarci con il prefetto in merito ad alcuni aspetti che dovrebbero rientrare nelle competenze del sindaco quale massima autorità sanitaria locale», ha detto De Luca.

Questi i tre punti focali: «Imporre lo screening sanitario a coloro che provengono dalle regioni dove sono stati assunti provvedimenti restrittivi per la diffusione del Coronavirus; imporre lo screening sanitario a chi sbarca con i traghetti; vietare gite ed attività di assemblamento».

L'ALLARME SANITARIO Difficoltà dei medici e controlli telefonici, a Messina tavolo permanente sul Coronavirus

In serata, comunque, ci sarà un nuovo confronto con la Prefettura. «Allo stato - ha concluso De Luca - non ci sono motivi specifici di allarme, ma di buone cautele. Spero invece che il nostro sistema sanitario siciliano si attrezzi per ogni evenienza».

© Riproduzione riservata