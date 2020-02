Coronavirus, De Luca pronto a chiudere le scuole a Messina

Mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiarisce che al momento non è previsto alcun provvedimento nazionale per la chiusura delle scuole, qualcosa potrebbe accadere a livello locale. Il sindaco di Messina Cateno De Luca, infatti, sta valutando in queste ore se emettere un’ordinanza di chiusura provvisoria delle scuole cittadine per alcuni giorni (due o tre), per consentire la sanificazione di tutti gli edifici scolastici.

È plausibile che, nel caso in cui dovesse essere confermato il provvedimento, la ripresa delle attività scolastiche (che nella maggior parte degli istituti è sospesa per le vacanze di carnevale) possa avvenire solo lunedì prossimo.

Qualunque decisione, comunque, sarà formalizzata entro stasera e annunciata ufficialmente dal sindaco.

