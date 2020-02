Coronavirus, le scuole di Messina rimangono aperte: nel weekend via alla sanificazione

Le scuole di Messina rimarranno aperte. Nessuna interruzione, dunque, dell'attività didattica, nonostante l'ordinanza a cui il sindaco Cateno De Luca stava lavorando da stamattina fosse ormai pronta. La sanificazione degli istituti scolastici sarà con ogni probabilità effettuata, ma non da domani, come inizialmente previsto, piuttosto nel fine settimana. Da venerdì pomeriggio a domenica.

A convincere De Luca a fare un passo indietro sarebbe stato il prefetto Maria Carmela Librizzi, che ha invitato il sindaco ad attenersi alle disposizioni nazionali, secondo cui l'attività scolastica non va interrotta nelle zone non a rischio.

Caso a parte Palermo, dove si sono verificati tre casi positivi: il presidente della Regione Nello Musumeci, infatti, ha disposto la chiusura fino al 2 marzo a Palermo e provincia. "Personalmente mi sento in difficoltà, sia come sindaco che come genitore - ha detto De Luca -, ma non può passare la linea che le disinfestazioni si svolgono per non svolgere l'attività scolastica."

"I dirigenti scolastici sono stati allertati, le imprese sono state individuate, quindi siamo pronti. Domani prenderemo una decisione insieme al prefetto ed eventualmente vedremo di organizzare la sanificazione tra sabato e domenica".

© Riproduzione riservata