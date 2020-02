Coronavirus, l'Università di Messina sospende esami e lezioni fino al 9 marzo

L’Università di Messina, come concordato dai Rettori siciliani, in ambito Crus, nella riunione tenutasi in via d’urgenza nel pomeriggio del 25 febbraio, ha disposto, tra le altre, le seguenti misure fino al 9 marzo, salvo provvedimenti dalle autorità regionali o nazionali competenti.

Le lezioni sono sospese fino al 9 marzo 2020 in tutte le sedi dell’Ateneo, comprese le sedi decentrate. Sono sospese le attività di ricevimento studenti, che possono svolgersi con l’attivazione di forme di colloquio a distanza (mail, skype, etc).

È sospeso l’utilizzo collettivo delle aule studio e delle sale di lettura delle biblioteche di tutte le sedi dell’Ateneo e dei Dipartimenti. Sarà attivo il solo servizio di prestito. Sono sospesi i viaggi di istruzione sia sul territorio nazionale che estero, così come lo svolgimento di tirocini curriculari ed extracurriculari fuori dal territorio regionale. Sono sospese tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi sia aperti al pubblico, di carattere culturale, scientifico e formativo quali, a titolo esemplificativo, convegni, eventi, seminari, Open day , Erasmus day etc.

Le sedute di esame sono sospese fino al 9 marzo.

Alle sedute degli esami di laurea avranno accesso esclusivamente i laureandi previa esibizione di un documento di riconoscimento.

