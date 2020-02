Coronavirus, undicenne con febbre a Brolo da Milano: famiglia in isolamento volontario

Una ragazzina undicenne e la sua famiglia si trovano in isolamento volontario a Brolo. La ragazzina, che a quanto pare accusa sintomi di febbre alta, secondo quanto si è appreso è rientrata insieme alla famiglia da Milano, dove vivono, lo scorso sabato.

Il sindaco Giuseppe Laccoto ha comunque confermato che si tratta di una misura a puro titolo precauzionale. Sospese intanto per ordinanza del sindaco le manifestazioni di carnevale previste per questo pomeriggio.

«Seppur in assenza di elementi che possano, allo stato, far ritenere sussistenti, sul territorio comunale, episodi di contagio da Coronavirus, in via veramente prudenziale, le manifestazioni odierne collegate al Carnevale sono sospese su tutto il territorio comunale». Questa la nota diffusa pochi minuti fa dal Comune di Brolo.

