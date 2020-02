Lavori sullo svincolo di Tremestieri, traffico chiuso per chi proviene da Catania

Per consentire i lavori di ripavimentazione dell'uscita autostradale di Tremestieri, da tempo ridotta ai minimi termini, il Cas - dopo una riunione in prefettura del comitato operativo per la viabilità - ha disposto la chiusura dello svincolo per chi proviene da Catania a partire da venerdì prossimo alle 11 e sino alle 20 di sabato.

Si tratta di una fascia meno battuta dai mezzi pesanti diretti al porto di Tremestieri. Chi dovesse utilizzare comunque quell'uscita, in primis proprio i camion, dovrà, provenendo da Catania, uscire a San Filippo, e riprendere l'autostrada verso Tremestieri dove troveranno lo svincolo aperto.

