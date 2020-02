Santa Teresa di Riva, consegnati i lavori di ampliamento dei cimiteri

Sono stati consegnati i lavori di ampliamento dei cimiteri di Santa Teresa di Riva. Ampliamento che avverrà con un'operazione di project financing proposta nel 2016 dalla società cooperativa “Consorzio Artigiano Edile Sicilia” di Pace del Mela.

I cimiteri Centro e Misserio sono stati affidati in concessione, per 10 anni, al Caes, che ha previsto un investimento di 2.525.775 euro, di cui 1.814.480 per lavori, 461.031 per somme a disposizione e 250.265 euro per oneri fiscali e accessori e migliorie, ossia uno sconto di 101.000 euro sui prezzi dei loculi acquistati direttamente dal Comune. Il totale dei ricavi ammonta a 3.502.051 euro.

