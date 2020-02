Taormina, Comune finanzia 25 assegni civici per le persone in difficoltà economica

La Giunta comunale di Taormina ha deliberato l'assegnazione delle risorse finanziarie per attivare 25 assegni civici con fondi comunali della durata di 2 mesi per le persone in difficoltà economica e senza lavoro. Lo ha reso noto l'assessore alle Politiche sociali, Francesca Gullotta.

L'esecutivo ha assegnato al responsabile dell'area Servizi alla persona del Comune, Giuseppe Cacopardo, la somma di 73 mila 406 euro, che verranno impiegati dal Comune per «interventi di assistenza economica e socio-assistenziale in favore di soggetti bisognosi», e di cui nell'esercizio 2020.

