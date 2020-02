Coronavirus, tende campo negli ospedali siciliani per il triage

Sono comparse negli ospedali siciliani le prime tende da campo. Sono state sistemate nei dipartimenti di emergenza e accettazione di secondo livello degli ospedali dell'Isola per il primo triage dei pazienti che manifestano sintomi influenzali in modo da evitare il passaggio nei pronto soccorso, la realizzazione di stanze a pressione negative per aumentare il numero dei posti considerando che sono 64 in Sicilia quelli per malattie infettive, un numero verde (800458787) per dare informazioni ai cittadini, 30mila mascherine in arrivo per il personale sanitario.

È quanto emerso dall'audizione in commissione Sanità dell'Assemblea siciliana dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che ha riferito sulle misure adottate e in corso per l'emergenza Coronavirus.

A Palermo, ieri, si sono registrati i primi tre casi nel Sud Italia di Coronavirus. Ad essere contagiati tre persone facenti parte di un gruppo di turisti bergamaschi in visita nel capoluogo siciliano.

Palermo è la ventesima provincia italiana dove si riscontrano casi della malattia e qui la situazione sembra complicata dai numerosi luoghi visitati dal gruppo di turisti che include i tre - partiti da Bergamo prima che si verificasse l'emergenza in Lombardia - nei cinque giorni di permanenza: bar, ristoranti, siti monumentali, musei.

A Palermo le scuole rimarranno chiuse per tre giorni. Niente lezioni, quindi, fino a lunedì prossimo compreso. "Il provvedimento - ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci - è dettato dalla necessità di dovere disinfettare i luoghi. Non escludiamo di adottare analoghe misure in altre province".

© Riproduzione riservata