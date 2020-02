Donne prelevate in tribunale a Messina, negativo il tampone per il Coronavirus

È negativo al Coronavirus l’esame del tampone effettuato sulle due donne di origine polacca, una delle quali residente a Lodi (comune non ricadente in zona rossa) “prelevate” ieri dal Tribunale di Messina, dove si erano recate per testimoniare a un’udienza in sede civile. Le due donne, arrivate in ambulanza al policlinico “G. Martino”, sono state per circa 24 ore “isolate” all’interno dell’apposito triage virologico del Pronto Soccorso.

Alle ore 13.30 il personale dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania, dove sono stati inviati i tamponi per essere esaminati, ha comunicato l’esito del test: negativo per entrambe le donne che adesso potranno tornare a casa.

Era stato un avvocato presente in aula, non appena saputo che una delle due donne proveniva da Lodi, a chiedere di allontanare le donne e prevedere l'intervento del personale sanitario.

© Riproduzione riservata