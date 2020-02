Tangenziale di Messina, la chiusura slitta a lunedì 2 marzo

Slitta di tre giorni la data della chiusura della tangenziale sull'asse Palermo-Messina. Tutto il traffico, leggero e pesante, sarà deviato lungo lo svincolo di Giostra a partire dalle 17 del 2 marzo e non più del 28 febbraio. alla base del posticipo la concomitanza della chiusura dello svincolo di Tremestieri, proprio venerdì e sabato.

La necessità dell'impiego della polizia municipale in entrambi i luoghi, ha consigliato il Cas, dopo una interlocuzione con il Comune, di far slittare l'avvio della uscita obbligatoria a Giostra per chi proviene da Villafranca.

Una decisione attesa da tempo e che ora è arrivata anche senza attendere che fossero pronte le rampe di collegamento diretto con la galleria San Jachiddu e per l'apertura delle quali sarebbero sorte delle complicazioni.

Tutte le macchine e i camion che da Villafranca viaggiano verso Messina Boccetta, dopo essere usciti a Giostra, arriveranno sull'omonimo viale, dove gireranno attorno ad una rotatoria e poi riprenderanno l'autostrada dallo stesso svincolo. Il provvedimento per consentire il prosieguo dei lavori di messa in sicurezza del viadotto Ritiro.

