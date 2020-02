La morte di Fares, l'Imam di Messina: "Domani il saluto al nostro fratello"

«Vi dò una bella notizia. Domani, se vuole Dio, all' una noi faremo la cerimonia del venerdì e daremo anche l' ultimo saluto a Fares, che partirà domani stesso per il suo Paese. Siamo soddisfatti che non sia passato troppo tempo, almeno la famiglia potrà avere il suo caro».

Ha dato una grande lezione di pragmatismo e umanità l'Imam del centro islamico di Messina, Mohamed Refaat, e appena ha saputo i dettagli ha chiamato immediatamente il nostro giornale, affinché più persone sappiano e possano partecipare a questo momento: « Stiamo predisponendo tutto per il rito – ha detto – Ci occuperemo del lavaggio all' ospedale, come vi ho anticipato, vestiremo il giovane già alle dieci, e lo porteremo intorno all'una meno un quarto in Moschea ».

La salma poi partirà direttamente e raggiungerà il capoluogo siciliano per continuare il suo percorso: «Solitamente il venerdì si riuniscono a pregare 200 persone e siamo felici che saremo in tanti a salutare il nostro fratello». Per chi volesse unirsi a questo momento, il centro islamico di Messina si trova in via Gaetano Alessi 5.

