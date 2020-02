Coronavirus, scuole chiuse anche in provincia di Messina. De Luca ai turisti: "Siete i benvenuti"

La sanificazione degli istituti scolastici, che in città ha portato alla chiusura degli stessi da domani a martedì 3 marzo, dovrà essere effettuata anche in provincia e non solo nel capoluogo. L’ordinanza di ieri sera è stata integrata, ampliandola anche alle scuole private. Per gli uffici comunali invece, comprese le sedi circoscrizionali, la disinfestazione avverrà il 6 e il 7 marzo.

Lo ha disposto Cateno De Luca, coi poteri sindaco metropolitano, chiedendo ai vari dirigenti scolastici di attivarsi entro sette giorni, qualora non ci siano già stati provvedimenti analoghi da parte dei comuni interessati.

Sempre da De Luca arriva un messaggio opposto a quello lanciato ieri dal presidente della Regione Nello Musumeci, che in sostanza aveva invitato i turisti di Lombardia e Veneto a non venire in Sicilia in questi giorni. «Siete sempre i benvenuti a Messina!» scrive De Luca sulla sua pagina Fb.

E aggiunge: «Vogliamo distinguerci dal travisamento di affermazioni che non appartengono alla città ed alla provincia di Messina. Concordo con il consigliere Alessandro Russo e con l’associazione dei B&B di Messina: è stucchevole alzare barricate nei confronti degli abitanti del Nord e si alimenta la confusione a discapito del nostro precario sistema produttivo».

