Incidente in serata a Messina, auto si ribalta in viale Boccetta

Spettacolare incidente fra due auto ieri sera a Messina, per fortuna senza gravi conseguenze per gli automobilisti. È accaduto ieri sera, intorno alle 22.50, in viale Boccetta. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata finendo la propria corsa al centro della carreggiata.

Un probabile mancato rispetto del segnale rosso all’origine dell’incidente. Lo scontro è avvenuto tra due auto, delle quali una proveniva dal corso Cavour e l’altra dal viale Boccetta in direzione mare.

Uno degli automobilisti è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dal personale del 118 per alcuni accertamenti.

Sul posto accorsa anche una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e la polizia municipale per i rilievi.

