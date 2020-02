Incidente sulla Palermo-Mazara, schianto mortale per un giovane di Montelepre

Ancora una tragedia sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, dove questa mattina un giovane di 24 anni, Emanuele Gaglio, è morto a seguito di un incidente stradale: il ragazzo, originario di Montelepre, è uscito fuori strada schiantandosi con la sua Panda Rossa all'altezza dello svincolo di Gallitello.

A bordo dell'auto anche un altro giovane, ricoverato all'ospedale di Alcamo. È rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale di Castelvetrano che sta procedendo ai rilievi, indagini in corso per stabilire la dinamica dell'incidente.

È il secondo incidente mortale nel giro di pochi giorni sulla A29. Mercoledì scorso il 62enne Girolamo Falcetta, di Misilmeri, ha perso la vita schiantarsi sul guard rail all'altezza dello svincolo di Tommaso Natale. Con lui in auto anche la moglie e la figlia rimaste lievemente ferite.

