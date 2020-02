L'addio al giovane Fares, l'ultimo saluto di Messina al giovane venuto dalla Libia

Oggi è il giorno dell'addio a Fares Abdulaziz (noto anche come Fahdi), il ragazzo venuto dalla Libia, morto di polmonite a soli 23 anni sabato scorso.

Ed è stato proprio l'imam del centro islamico di Messina, Mohamed Refaat, a comunicare la notizia: «Domani, (oggi per chi legge) se vuole Dio, alle 13 noi faremo la cerimonia del venerdì e daremo anche l' ultimo saluto a Fares che partirà domani stesso per il suo paese. Siamo soddisfatti che non sia passato troppo tempo almeno la famiglia potrà avere il suo caro».

E già ieri mattina erano tutti in gran fermento per i preparativi:« Stiamo predisponendo tutto per il rito - ha detto ancora l'imam -. Ci occuperemo del lavaggio all'ospedale, vestiremo il giovane e lo porteremo intorno alle 12,45 in moschea». La salma poi partirà direttamente e raggiungerà Palermo.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE