Messina, autocarro pronto a scaricare rifiuti nel torrente Bisconte: due denunce

Intervento della polizia municipale di Messina al fine di contrastare l'abbandono di rifiuti nei torrenti cittadini e negli arenili e ogni forma di inquinamento ambientale, coordinata dall'ispettore Giacomo Visalli e diretta dal comandante vicario Giovanni Giardina.

Il personale, appostato nella località già da tempo attenzionata, alle prime ore dell'alba ha intercettato un autocarro carico di materiale da demolizione pronto per essere scaricato in zona Bisconte. Il conducente, in precedenza denunciato per lo stesso reato, ed il passeggero, proprietario del veicolo, sono stati denunciati in quanto privi di qualsiasi autorizzazione al trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Ulteriori accertamenti sono in corso sul veicolo, ritenuto dagli agenti di probabile provenienza illecita. Il conducente è stato inoltre verbalizzato perché alla guida di veicolo con patente scaduta, sprovvisto di copertura assicurativa e di revisione periodica.

© Riproduzione riservata