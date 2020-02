Nuova mareggiata a Milazzo, ancora danni alle strutture balneari

Appena una giornata di maltempo e la riviera di Ponente è in ginocchio. La mareggiata della notte scorsa ha provocato danni soprattutto alle strutture balneari di Milazzo che sono chiuse, ma i gestori, che avevano pagato conseguenze pesanti, soprattutto nella zona del Tono, durante il periodo natalizio, sono fortemente preoccupati e chiedono il supporto della Regione per non compromettere la stagione estiva.

«Chiediamo - affermano - un supporto delle istituzioni perché il rischio è che il litorale finisca con l'essere sempre più inghiottito dal mare rendendo vana ogni azione di avvio di attività turistica».

