Retata di mafia sulla costa tirrenica: "Così i barcellonesi si sono riciclati nel campo della droga"

“Bisogna dare atto di un lavoro importante condotto in un periodo di tempo non breve. Si parte da una informazione strategica partita anni fa, che ci ha portato ad attenzionare il territorio barcellonese”, ha esordito il procuratore di Messina Maurizio De Lucia nel corso della conferenza stampa sulla operazione "Dinastia" che stamattina ha portato a 59 arresti di mafia sulla costa tirrenica messinese.

Il quale ha aggiunto che dopo l‘operazione “Nebrodi” “è stata eseguita un’altra attività di rilievo, con l’obiettivo di agire in sinergia per disarticolare gruppi criminali. I mafiosi sono sempre mafiosi, non a caso è stato scelto il nome di questa operazione, Dinastia. Oggi figli e nipoti dei boss diventano eredi e vengono impiegati nello spaccio dello stupefacente, per recuperare rapidamente capitali da reinvestire, per sostenere gli affiliati in carcere e stroncare il traffico prima della stagione estiva, quando il mercato diventa più remunerativo”.

Il comandante provinciale dei carabinieri Lorenzo Sabatino ha sottolineato che l’operazione ha visto impegnati 400 carabinieri dei vari reparti, “59 le misure cautelari notificate a persone molte delle quali in stato di libertà”. Alcuni arresti sono stati effettuati in Calabria, in provincia di Cagliari, Palermo e Catania, oltre a sequestri e perquisizioni.

“Dinastia” è l’esito di più attività investigative, compreso il Ros di Messina, il Reparto operativo del comando provinciale, le Compagnie di Barcellona e Milazzo, le Stazioni di Lipari e Terme Vigliatore. “Un insieme di assetti sono confluiti nell’attuale operazione. Negli ultimi anni maggiore attenzione al narcotraffico, per far fonte alle minori entrate del settore delle estorsioni, alle denunce e alla pericolosità di quelle attività”. Smerciata droga leggera e pesante, con canali calabresi, messinesi e catanesi e questo è uno “spaccato che rende conto della capacità riorganizzativa della mafia barcellonese”.

“Si tratta di una svolta storica nel modo di vivere dell’organizzazione barcellonese, da sempre contraria al traffico di droga”, ha rimarcato il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio. “Il narcotraffico da sempre eèstato trascurato perché pericoloso per il territorio, prova ne è il fatto che molti sonici di habnoncome causale il traffico non autorizzati di sostava e stupefacenti”, ha aggiunto. “La 'famiglia' ha subito duri colpi, quindi ha necessità di aumentare gli introiti per mantenere in carcere i soggetti arrestati. Si vuole scongiurare la collaborazione degli affiliati, come nel caso di Aurelio Micale”, che ha saltato il fosso ed è passato dalla parte dello Stato, “perché si sentiva trascurato. I barcellonesi si sono quindi riciclati nel campo della droga”.

Antonello Panasiliti, comandante della sezione Ros di Messina, si è soffermato sulle estorsioni. Sotto la lente dei carabinieri e della Dda “la posizione di soggetti lambiti da precedenti inchieste ma senza una appartenenza all’associazione”. Quindi, “abbiamo una evoluzione anche nel tipo di tagliaggiamenti, come quella a due vincitori di 500.000 euro alla Snai. E’ uno scenario variegato che conferma come anche tra i “Barcellonesi” bisogna seguire il ricambio generazionale”.

Mauro Izzo, comandante del Reparto operativo dell’Arma, ha rilevato che “un altro elemento in comune è che a 51 indagati su 59 viene contestata la partecipazione all‘associazione ai fini di spaccio” e c’era pure la “consapevolezza da parte di rivenditori di droga e pusher sempre di operare con la famiglia mafiosa dei barcellonesi”.

